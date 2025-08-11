إعلان

مصر تسترد 30 ألف قطعة أثرية من الخارج

10:37 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

وزارة السياحة والآثار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- أ ش أ:

أكد مدير إدارة آثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة والآثار، الدكتور خالد سعد، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية من الخارج.

وأوضح سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على قناة النيل للأخبار اليوم الإثنين، أن استعادة 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا جاء بفضل جهود وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الإنتربول الدولي وصالات المزادات، بعد رصد قطع خرجت بطرق غير مشروعة، حيث تم إبلاغ السلطات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادتها إلى مصر.

وأشار إلى أن إدارة الآثار المستردة بالوزارة تتابع على مدار الساعة جميع صالات المزادات حول العالم، وعند اكتشاف أي قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبيّن أن الوزارة ترفع دعاوى قضائية عبر وزارة الخارجية، وتوقف بيع القطع حتى استكمال بياناتها، قبل إرسال مندوب من وزارة السياحة والآثار إلى الدولة المعنية لاستلامها، لافتًا إلى أن الإدارة لديها حصر كامل بالقطع المصرية المعروضة في المزادات، وتعمل على استردادها جميعًا.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت أمس الأحد استرداد 13 قطعة أثرية من المملكة المتحدة وألمانيا، خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة السياحة والآثار استرداد قطع اثرية الدكتور خالد سعد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن