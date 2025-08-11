كتب- نشأت علي:

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسابقة «Digitopia» التكنولوجية، مشيرا إلي أنها خطوة هامة في بناء مستقبل رقمى للبلاد، حيث تعد الأكبر من نوعها في استسهداف النشء والشباب.

وقال "توفيق"، إن إطلاق مسابقة «Digitopia» هو استثمار حقيقي في عقول شبابنا وطاقاتهم الإبداعية، مشيرا إلي إن الشباب هم وقود التنمية، وهذه المسابقة تمنحهم الفرصة لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، والمساهمة بفاعلية في بناء مجتمع رقمي متكامل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مثل هذه المسابقات تعد منصة حيوية لاكتشاف المواهب الشابة وتنميتها، وتوفير البيئة المناسبة لهم للابتكار والتعلم.

وأوضح أن من خلال «Digitopia»، سيتعلم المشاركون المهارات التكنولوجية المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والأمن السيبراني، وهي المهارات التي ستشكل أساس اقتصادنا المعرفي في السنوات القادمة.

وتابع، أن مثل هذه المسابقات تحفز روح المنافسة الإيجابية، وتعزز العمل الجماعي، وتغرس في نفوس الشباب قيمة الابتكار والإبداع، وهي بذلك لا تساهم فقط في التطور التكنولوجي، بل تساهم أيضاً في بناء شخصيات قوية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.