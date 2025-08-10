إعلان

برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتخلي عن سلبيته تجاه الإجرام الإسرائيلي في غزة

04:29 م الأحد 10 أغسطس 2025

مجلس النواب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

أشاد اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، بالموقف المصري الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بأشد العبارات سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وأكد الشعيني أن وزارة الخارجية حذَّرت من مواصلة سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة، والتي ستعمِّق الكراهية، وتنشر التطرف، وتدفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، واصفًا تحذير "الخارجية" بالحاسم والمعبر عن سياسات مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، وأن مصر كانت وستظل مدافعًا أصيلًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وطالب الشعيني، في بيان له اليوم الأحد، المجتمع الدولي بأن يتخلى عن سلبيته وصمته تجاه ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني ووقف الإجرام الإسرائيلي في غزة، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع، وستقف بكل قوة ضد أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني .

وأضاف النائب: إن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل هو تعبير فج عن منطق الغطرسة والهيمنة، ومحاولة مكشوفة لتقنين جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين، متسائلًا: لماذا يقف العالم صامتًا أمام ما يحدث اليوم في غزة من حرب ممنهجة وشاملة ضد الوجود الفلسطيني، لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وإعادة تشكيل الواقع بالقوة، وهو ما يمثل جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟