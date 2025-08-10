كتب- نشأت علي:

أشاد اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، بالموقف المصري الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بأشد العبارات سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وأكد الشعيني أن وزارة الخارجية حذَّرت من مواصلة سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة، والتي ستعمِّق الكراهية، وتنشر التطرف، وتدفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، واصفًا تحذير "الخارجية" بالحاسم والمعبر عن سياسات مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، وأن مصر كانت وستظل مدافعًا أصيلًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وطالب الشعيني، في بيان له اليوم الأحد، المجتمع الدولي بأن يتخلى عن سلبيته وصمته تجاه ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني ووقف الإجرام الإسرائيلي في غزة، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع، وستقف بكل قوة ضد أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني .

وأضاف النائب: إن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل هو تعبير فج عن منطق الغطرسة والهيمنة، ومحاولة مكشوفة لتقنين جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين، متسائلًا: لماذا يقف العالم صامتًا أمام ما يحدث اليوم في غزة من حرب ممنهجة وشاملة ضد الوجود الفلسطيني، لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وإعادة تشكيل الواقع بالقوة، وهو ما يمثل جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا.