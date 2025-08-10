إعلان

شملت 3 محافظات.. حركة تنقلات محدودة في "التأمين الصحي"

01:38 م الأحد 10 أغسطس 2025

الدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، حركة تعيينات محدودة شملت 3 محافظات، بجانب تجديد تكليف رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية.

وقرر "مصطفى"، تجديد تكليف الدكتور أحمد عطا للقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية لمدة عام اعتبارًا من 13 أغسطس الجاري.

كما شملت الحركة تكليف الدكتور محمد فؤاد مديرًا لفرع التأمين الصحي بالمنوفية، والدكتور محمد يحيي مديرًا لفرع التأمين الصحي بني سويف، والدكتور السيد عبدالسلام مديراً لفرع التأمين الصحي بكفر الشيخ.

ووفق القرارات، فإن التكليف سيكون لمدة 3 أشهر بداية من 10 أغسطس الجاري، على أن يُعاد العرض بالتقييم قبل انتهاء مدة التكليف.

2e0ee5a4-ec7e-4f99-8562-beb36d0aa0bfe4d5ffa0-b2a9-4994-ba08-c088ed7028b8e0f8b945-e943-4b58-a06b-a949bb5e62612920e207-eb47-4be3-ae4d-adfd24ca5ffd

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد مصطفى هيئة التأمين الصحي حركة تنقلات التأمين الصحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟