شملت 3 محافظات.. حركة تنقلات محدودة في "التأمين الصحي"

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، حركة تعيينات محدودة شملت 3 محافظات، بجانب تجديد تكليف رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية.

وقرر "مصطفى"، تجديد تكليف الدكتور أحمد عطا للقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية لمدة عام اعتبارًا من 13 أغسطس الجاري.

كما شملت الحركة تكليف الدكتور محمد فؤاد مديرًا لفرع التأمين الصحي بالمنوفية، والدكتور محمد يحيي مديرًا لفرع التأمين الصحي بني سويف، والدكتور السيد عبدالسلام مديراً لفرع التأمين الصحي بكفر الشيخ.

ووفق القرارات، فإن التكليف سيكون لمدة 3 أشهر بداية من 10 أغسطس الجاري، على أن يُعاد العرض بالتقييم قبل انتهاء مدة التكليف.