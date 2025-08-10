"الصحة" تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير أعضاء التمريض خلال 2025

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ برامج تدريبية شاملة لرفع كفاءة الخدمات التمريضية خلال النصف الأول من 2025، شملت تنظيم 146 دورة وورشة عمل استفاد منها 3 آلاف و372 ممرضًا وممرضة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان، أن الإدارة العامة للتمريض نفذت 99 دورة تدريبية في تخصصات الرعاية المركزة، الطوارئ، حديثي الولادة، وغسيل الكلى، إلى جانب 37 دورة أخرى و7 دورات بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة، و3 ورش عمل لتأهيل قيادات التمريض، مشيرًا إلى تكليف 14 ألفًا و319 فني تمريض من خريجي الكليات والمعاهد، مع دراسة كافة طلبات التظلم بكل دقة وعناية.

من جانبها، قالت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إن الإدارة أجرت زيارات إشرافية تخللها تدريب 3 آلاف و395 ممرضًا وممرضة على رأس العمل في مستشفيات القاهرة، والغربية، وقنا، والدقهلية، و540 ممرضة في 108 منشآت رعاية أولية بالدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، مع تنفيذ خطة طوارئ لمتابعة 11 مستشفى و12 إدارة صحية خلال الإجازات الرسمية.

بدورها، أكدت الدكتورة نيفين محمد، مدير الإدارة العامة للتمريض، تطوير زي تمريض موحد وفق معايير فنية، مع مراجعات مستمرة تمهيدًا لإصدار قرار وزاري، مشيرة إلى مشاركة الإدارة في فعاليات وطنية ومؤتمرات متخصصة لتعزيز الدور المهني للتمريض.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها بدعم مهنة التمريض كركيزة أساسية لتقديم خدمات صحية متميزة وآمنة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الإيجار القديم.. تعرف على الفئات المستحقة لوحدات بديلة

موقف الأشجار النادرة وموعد الافتتاح.. تعرف على آخر تفاصيل تطوير حديقة حيوان الجيزة