الزراعة: بدء التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي المصري مجانًا للجمهور

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انطلاق التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي المصري اعتبارًا من السبت 16 أغسطس 2025، في إطار خطة الوزارة لتطوير منشآتها الثقافية تمهيدًا للافتتاح الرسمي.

وقد جرى الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير للمتحف، الذي يُعد ثاني أقدم متحف زراعي في العالم، بجهود مكثفة وتعاون مع مختلف الجهات المعنية والمنظمات الدولية، ومنها منظمة اليونسكو.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، الأهمية التاريخية والثقافية للمتحف، واصفًا إياه بأنه شاهد حي على عراقة الزراعة المصرية منذ أقدم العصور وحتى اليوم. ويأتي افتتاحه ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على التراث الحضاري للقطاع الزراعي.

وأشار إلى أن المتحف يعد واحدًا من أبرز المتاحف المتخصصة في العالم، ويروي مسيرة الزراعة المصرية من العصر الفرعوني وصولًا إلى العصر الحديث.

كما أعرب عن أمله في أن يصبح المتحف وجهة ثقافية وسياحية بارزة، ومركزًا علميًا ومعرفيًا يخدم الباحثين وطلاب الجامعات والمدارس، فضلًا عن كونه سجلًا حيًا لتاريخ الزراعة المصرية ومكانة مصر الريفية والزراعية.

من جانبه، أوضح اللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة والمشرف العام على المتحف، أن التشغيل التجريبي سيستمر لمدة أسبوعين، حيث ستستقبل القاعات الزوار يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مع إتاحة الدخول مجانًا خلال هذه الفترة المخصصة لاختبار الخدمات واستقبال ملاحظات الجمهور.

وأشار "سعدة"، إلى أن المتحف يضم مقتنيات تاريخية نادرة، تشمل أدوات الزراعة القديمة، ووثائق أثرية، ونماذج للنباتات، إضافة إلى قاعات عرض متخصصة تبرز تطور الزراعة عبر العصور.

ويحتوي المتحف على 8 متاحف فرعية، منها متحف اليوناني والروماني، ومتحف الصداقة الصينية، ومتحف المقتنيات العلمية والملكية، إلى جانب السينما الملكية والمكتبة التراثية.

يُذكر أن المتحف الزراعي المصري تأسس عام 1930 بسراي الأميرة فاطمة إسماعيل في الدقي، ويحتل مكانة خاصة كأحد أهم المعالم الثقافية في مصر، بعد المتحف الزراعي في بودابست، حيث يجسد العلاقة التاريخية العريقة بين المصريين وأرضهم.

