كتب- محمد أبو بكر:

شهد مقر السفارة المصرية في بلجيكا، اليوم توافد أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي انطلقت فعالياتها للمصريين بالخارج في الأول من أغسطس الجاري وتستمر حتى الثاني من الشهر نفسه.

وتُجرى عملية التصويت خارج البلاد على مدار يومين، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، داخل 136 مركز اقتراع موزعة على مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في 117 دولة حول العالم.

ويُسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية، بشرط أن يتضمن الرقم القومي، وذلك في مقار السفارات والقنصليات الرسمية للدولة المصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ، والذي بدأ بفتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو، تلاه إعلان القائمة المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، في حين نظرت محاكم القضاء الإداري في الطعون خلال الفترة من 14 حتى 16 يوليو.

وتُجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، حيث حُدد موعد تصويت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى في الجريدة الرسمية يوم 12 أغسطس.

وفي حال وجود جولة إعادة، ستُعقد خارج مصر يومي 25 و26 أغسطس، وداخل مصر يومي 27 و28 من الشهر ذاته، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر 2025، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

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