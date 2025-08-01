كتب- محمد أبو بكر:

فتحت سفارات جمهورية مصر العربية في كل من العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين واليمن، صباح اليوم، أبواب لجان الاقتراع أمام المواطنين المصريين المقيمين بهذه الدول، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج على مدار يومي 1 و2 أغسطس المقبل، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفق التوقيت المحلي للدول المستضيفة. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع بالخارج 136 مركزًا انتخابيًا موزعة على مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في 117 دولة حول العالم.

وتستقبل لجان الاقتراع الناخبين باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن ساري الصلاحية المتضمن للرقم القومي، وذلك داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث فُتح باب الترشح خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري، تلاه إعلان القائمة المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية في 11 يوليو. كما نظرت محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو.

وتُجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، بحيث يُدلي المصريون بالخارج بأصواتهم يومي 1 و2 أغسطس، فيما يُجرى التصويت بالداخل يومي 4 و5 أغسطس. وتُعلن النتيجة الرسمية للانتخابات في 12 أغسطس وتنشر في الجريدة الرسمية.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتيجة النهائية وتُنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 سبتمبر 2025.

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