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برلماني: بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة يضخ دماء جديدة

04:32 م الإثنين 07 يوليو 2025

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كتب- نشأت علي:

أعلن هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الموافقة على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.

وأشاد هلال، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الرياضة بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بما تضمنه مشروع تعديل قانون الرياضة من ضوابط الترشح لمجالس إدارات الأندية، وبند الـ8 سنوات المنصوص عليه.

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون أقر هذا البند لضخ دماء جديد، موضحًا: "القانون كان هدفه تفريغ طاقات الشباب؛ لكن فوجئنا بأن نفس الناس القديمة هي اللي مترشحة وهي اللي بتدير".

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