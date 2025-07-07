البرلمان يقر نسبة نجاح 70% في مادة الدين بقانون التعليم الجديد

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (6) ضمن تعديلات قانون التعليم، والتي تنص على اعتبار مادة التربية الدينية مادة أساسية، يشترط للنجاح فيها الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، دون احتسابها ضمن المجموع الكلي للطالب.

وتنص المادة على أن "اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني، مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويُحدد وزير التربية والتعليم محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي، على أن يشترط النجاح في التربية الدينية بالحصول على 70% من الدرجة، دون أن تُضاف درجاتها للمجموع، وتُنظم الوزارة مسابقات دورية في المادة، وتُمنح جوائز وحوافز للمتفوقين طبقًا لما يقرره المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي".

وشهدت الجلسة جدلًا كبيرًا بشأن نسبة النجاح المقررة، حيث طالب عدد من النواب، من بينهم أميرة العادلي، ومحمد عبد العزيز، وإيهاب منصور، بخفض النسبة إلى 50%، مستندين إلى عدم توافر المعلمين المؤهلين لتدريس المادة في بعض المدارس، خاصة لمادتي الدين الإسلامي والمسيحي.

في المقابل، شدد النائب محمد الصمودي على أهمية اعتبار مادة التربية الدينية جزءًا من المجموع الكلي، دعمًا لقيم الدستور وتماشيًا مع دعوة رئيس الجمهورية لإحياء دور الكتاتيب، فيما طالب النائب أحمد حمدي خطاب بإضافة بند يُلزم الطلاب المسلمين بحفظ القرآن الكريم، لما له من أثر إيجابي على اللغة العربية والقدرات المعرفية.

وردّ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، مؤكدًا أن منهج التربية الدينية مبسط وسهل، ويمكن لأي طالب تجاوزه بسهولة بالحصول على 90% من الدرجات، مشيرًا إلى أن الهدف من عدم احتساب درجاتها في المجموع هو منع التمييز بين الطلاب المسلمين والمسيحيين، مع التأكيد على أهمية المادة في تشكيل الوعي القيمي والديني.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن صياغة المادة تتسق تمامًا مع الدستور المصري وقيم المواطنة، معلنًا تمسك الحكومة بالنص كما ورد دون تعديل.

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