الصحة: الجذام مرض غير مُعدٍ.. ويتوفر له علاج فعال منذ 1982

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مرض الجذام لا ينتقل بسهولة ويتطلب فترات طويلة من المخالطة الوثيقة، مشيرًا إلى أن المصافحة أو التلامس العابر لا يُسبب العدوى.

وأوضح في منشور توعوي، أن الأدوية المتاحة تقلل بدرجة كبيرة فرص انتقال المرض بعد الجرعة الأولى، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تعتبر الجذام من الأمراض القابلة للشفاء الكامل منذ عام 1982.

وشدد عبدالغفار على أن التوصيات الطبية الحديثة تؤكد على عدم عزل مرضى الجذام بعد بدء العلاج، مع أهمية دعم إدماجهم في المجتمع دون وصم. وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر العلاج بالمجان من خلال العيادات المتخصصة المنتشرة بجميع المحافظات، وتحرص على توعية المواطنين وتقديم الدعم النفسي للمرضى وأسرهم ضمن خدمات الصحة النفسية المجتمعية.