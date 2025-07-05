طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقرًا

كتب- نشأت علي:

تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة تخصيص منح دراسية حكومية كاملة أو جزئية لأبناء المناطق الريفية والمهمشة والأشد فقرًا على مستوى الجمهورية، دعمًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال النائب، في بيان اليوم، إن الآلاف من الطلاب المتفوقين في القرى والمناطق الفقيرة لا يستطيعون استكمال تعليمهم الجامعي أو العالي، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، رغم امتلاكهم المقومات والقدرات العلمية التي تؤهلهم للتميز.

وطالب النائب، بإنشاء برنامج حكومي دائم للمنح الدراسية، مخصص لأبناء هذه الفئات، على أن يتم اختيار المستفيدين وفقًا لمعايير دقيقة تشمل التفوق العلمي والحالة الاقتصادية، مع شمول المنحة لمصاريف التعليم، والإقامة، والكتب، والدعم المادي اللازم لاستمرار الطالب في الدراسة.

وأكد "أمين" أهمية توجيه هذه المنح إلى التخصصات التي تعاني الدولة من نقص بها، مثل التعليم الفني، والتمريض، والتكنولوجيا، والهندسة الزراعية، مع التنسيق بين الجهات المعنية والجامعات الحكومية والأهلية والمجتمعية لتوفير أماكن للطلاب المستفيدين من هذه المبادرة.

واختتم النائب، بيانه، بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واستدعاء الوزراء المختصين لمناقشة المقترح، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيله على أرض الواقع.

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