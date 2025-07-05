كتب- محمد سامي:

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

وخلال مراسم الافتتاح، ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة أشارت خلالها إلى أن إنشاء مركز السيطرة وإدارة الأزمات يحقق السيطرة الداخلية الكاملة للوزارة ويعد نقلة حضارية في التعامل مع الطوارئ والأزمات مستخدمًا التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات.

كما أكد اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير الإشارة، أن هذا المركز يأتي استكمالًا لما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين وذلك من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيس وغرفة عمليات متخصصة في شبكة موحدة ومؤمنة تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

حضر مراسم الافتتاح، عدد من ضباط إدارة الإشارة وعدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة للمساهمة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانطلاقًا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم أوجه الدعم لكل الوزارات والمؤسسات بالدولة.

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