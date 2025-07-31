كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى الدكتورة شريفة شريف عضوة المجلس بمناسبة تجديد الثقة لها كعضوة في لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بالأمم المتحدة لفترة ثانية كأول خبيرة مصرية تنال هذا التكليف الدولي المرموق.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها الكبير بتجديد الثقة في الدكتورة شريفة شريف مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية القادرة على إثبات كفاءتها في أهم المحافل الدولية وأن استمرار تمثيلها في لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بالأمم المتحدة يعكس تقدير المجتمع الدولي لما تمتلكه من رؤية علمية وخبرة عملية في تطوير نظم الإدارة والحوكمة مشيرة إلى أن هذا الإنجاز هو تتويج لمسيرة طويلة من العمل الوطني المخلص ويجسد ما تتمتع به المرأة المصرية من قدرة على القيادة والتأثير.