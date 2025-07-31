كتب- نشأت علي:

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي يُعقد بالعاصمة السويسرية جنيف، حيث ألقى كلمة أمام الجلسة العامة للمؤتمر تحت عنوان: "عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع".

وفي مستهل كلمته، أكد "جبالي"، أن العالم يمر بلحظة فارقة تهدد جوهر الاستقرار الإنساني، وسط تحديات معقدة ومتشابكة تعكس اضطرابًا عالميًا متزايدًا، ما يستدعي العمل الجماعي والتعاون الدولي، سواء على المستوى البرلماني أو الحكومي.

وأضاف أن الانعزال لم يعد خيارًا مقبولًا في ظل تدهور الأوضاع الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مشهد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجسد تراجع العدالة الدولية ومصداقية أدواتها.

وأوضح "جبالي"، أن مصر، انطلاقًا من دورها المحوري، تتبنى رؤية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز السلم والأمن، والمشاركة الفاعلة في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم الدبلوماسية الوقائية والتنموية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي لا يمكن أن يتم دون تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

كما أعرب جبالي عن تقدير مصر للجهود الدولية المبذولة من أجل ترسيخ السلم والأمن العالمي، مشيدًا باتفاق السلام الأخير الموقع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ومؤكدًا تطلع مصر إلى أن يشكل هذا الاتفاق نموذجًا يُحتذى به في حل النزاعات، خاصة في القارة الإفريقية.

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