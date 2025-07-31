كتب- محمد أبو بكر:

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن التوصل لاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية يقضي بعدم فرض أي رسوم على المواطنين الراغبين في تحويل الوحدات السكنية سواء كانت شققًا أو فيلات إلى بيوت إجازات لاستقبال السائحين.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تلقت طلبات متزايدة من المواطنين في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القطاع الخاص بالمشاركة في منظومة بيوت الإجازات.

وأشار إلى أن الوزارة منحت بالفعل موافقات لنحو 8 شركات، لتحويل 56 وحدة فندقية متنوعة، تشمل شقق وفيلات، ضمن مشروع بيوت الإجازات، وذلك في عدة مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، بهدف توسيع الطاقة الفندقية غير التقليدية وتحقيق الاستفادة من البنية العقارية المتوفرة.

وأكد فتحي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لخلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز السياحة المستدامة، بما يسهم في زيادة عدد الليالي السياحية وتحسين تجربة الزائر داخل مصر.

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