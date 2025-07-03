تعرف على الأسعار الجديدة لزيارة المتحف المصري الكبير

كتب- محمد شاكر:

أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارا وزاريا حمل رقم (17 لسنة 2025)، خاص بتنظيم أسعار دخول المصريين والأجانب للمتحف المصري الكبير، كما يحدد الفئات المستفيدة من التخفيضات والإعفاءات الكاملة.

ويهدف القرار إلى تشجيع زيارة المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم المشاريع الثقافية في العالم، وذلك عبر دعم الفئات المستحقة، والطلاب، والدارسين، وذوي الاحتياجات الخاصة، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وفقًا للمعايير الدولي.

ونص القرار على الآتي؛ أولا: خلال المواعيد الرسمية

• المصريين 200 جنيه مصري

لغير المصريين: 25 دولارًا أمريكيًا، ويُرفع السعر إلى 30 دولارًا عند افتتاح قاعة توت عنخ آمون ومتاحف مراكب خوفو.

ثانيًا: الزيارة خارج المواعيد الرسمية (الفتح الخاص):

• لعدد 50 فردًا: 25،000 جنيه مصري.

• إضافة 500 جنيه عن كل فرد زائد.

الفئات المستفيدة من الإعفاءات والتخفيضات؛ إعفاء كامل (دخول مجاني):

• ذوو الإعاقة البصرية.

• أسر الشهداء والمحاربين القدماء.

• أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM).

• العاملون بوزارة السياحة والآثار.

• المرشدون السياحيون المصريون.

• أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية في تخصصات: الآثار، التاريخ، الفنون الجميلة، والسياحة.

تخفيض بنسبة 50%:

• الطلاب (المصريون وغير المصريين) حتى سن 25 عامًا.

• غير المصريين المقيمين داخل مصر.

زيارات مجانية مشروطة:

• مجموعات المدارس الحكومية.

• دور الرعاية الاجتماعية.

(يشترط التنسيق المسبق قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.)

مرونة في التطبيق ومراعاة للصالح العام

وكان القرار الوزاري قد أوضح أن لوزير السياحة والآثار أو الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، الحق في تقديم إعفاءات أو تخفيضات إضافية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو المناسبات الوطنية والثقافية الخاصة.

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