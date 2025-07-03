إعلان

الأرصاد: فرص لأمطار متفاوتة الشدة اليوم بهذه المحافظات.. استعدوا

11:07 ص الخميس 03 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هدوء يخيم على السويس بسبب حرارة الطقس
  • عرض 5 صورة
    شوارع السويس خالية بسبب حرارة الطقس
  • عرض 5 صورة
    اقبال على السخنة للهروب من حرارة الطقس
  • عرض 5 صورة
    الطقس بجنوب سيناء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس 3 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأشارت الهيئة لظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة علي مناطق متفرقة من ( شمال سيناء ، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، الوجه البحري، شرق القاهرة).

وقالت إنه يصاحب تلك السحب فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، ناصحة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأضافت الهيئة أن النماذج العددية تشير إلى وجود منخفض جوى في طبقات الجو العليا وتوافر نسب الرطوبة فى طبقات 700 ملى بار و850 ملى بار مع ارتفاع فى درجة الحرارة السطحية.

وطبقا لهذه العوامل من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع تقدم ساعات النهار على مناطق متفرقة من شرق البلاد قد يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

pastedImage

اقرأ أيضاً:

أمطار ورياح.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

منظومة السايس الجديدة.. 5 مستندات لاستخراج باركود الشركات

لماذا تأخرت دار الأوبرا في الاستعداد للمهرجان الصيفي؟.. مسئول يجيب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بعد أيام من زفافه.. وفاة نجم ليفربول الإنجليزي
طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا