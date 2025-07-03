كتبت -داليا الظنيني:

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت واقعًا ملموسًا، مدفوعة بالإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" على قناة دي إم سي، أن العاصمة تضم بنية تعليمية متكاملة، تشمل أكثر من 8 جامعات و20 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية.

وتابع قائلا: لضمان راحة الموظفين والعاملين، تم توفير وحدات سكنية.

وأشار الوزير إلى تزايد الإقبال على السكن والاستثمار في العاصمة الإدارية، وهو ما يتضح من مؤشرات الطلب على الوحدات السكنية.

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، صاحبة الولاية على أراضي المشروع، تُعد حاليًا من أنجح الشركات وتحقق أرباحًا كبيرة.

وذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية الأساسية للعاصمة بالكامل، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.، بالإضافة إلى ذلك، تضم المدينة عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، مما يجعل العاصمة نموذجًا حديثًا للتنمية العمرانية المستدامة.

وذكر أن الحي الحكومي في العاصمة يضم جميع الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب مقر رئاسة الوزراء ومبنى البرلمان.

وقد أشار الشربيني إلى أن الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع فاق التوقعات من حيث السرعة والتخطيط.

وأكمل: بدأ المشروع فعليًا في نهاية عام 2017، حين كانت المنطقة مجرد صحراء جرداء تفتقر لأي بنية تحتية، إلا أن أعمال الإنشاء والتطوير انطلقت بوتيرة متسارعة، دون أن تتحمل الدولة أعباء مالية.

وتابع: تم تمويل التنفيذ من خلال عوائد بيع الأراضي داخل العاصمة، مما يعكس نموذجًا اقتصاديًا مستدامًا للمشروع.

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