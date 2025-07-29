كتب- محمد شاكر:

أصدرت وزارة الطيران المدني بيانًا صحفيًا، بشأن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول حدوث انقطاع في التيار الكهربائي بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم.

وأكدت الوزارة أن الانقطاع كان لحظيًا ومحدودًا، ولم يؤثر بأي شكل من الأشكال على مباني المطار أو على انتظام حركة التشغيل وخدمات الملاحة الجوية.

وأوضح البيان أن الانقطاع حدث في الخط الاحتياطي المغذي لمركز القاهرة للملاحة الجوية، وقد تم على الفور التواصل مع مسؤولي شركة الكهرباء، الذين أفادوا بأن العمل جارٍ على استكمال الإصلاح في هذا الشأن.

وأضاف البيان أن الخط الرئيسي المغذي للمطار يعمل بكفاءة واستقرار تام، ولم يتأثر بالانقطاع، مشددًا على أن المنظومة الكهربائية الخاصة بمطار القاهرة ومركز القاهرة للخدمات الملاحية مؤمنة بالكامل من خلال محطات خاصة مزودة بمصادر تبادلية، بالإضافة إلى مولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع. وهو ما أسهم في استمرار تقديم الخدمات الجوية والملاحية بصورة طبيعية ودون أي تأثير.

وأكدت الوزارة أن كافة العمليات التشغيلية في مطار القاهرة الدولي تسير بشكل طبيعي ومنتظم، دون رصد أي تأثير على رحلات الطيران أو الخدمات المقدمة للمسافرين.

واختتم البيان بالإشادة بجاهزية فرق التشغيل والطوارئ، مثمنًا سرعة الاستجابة من وزارة الكهرباء، والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية لضمان انتظام التشغيل واستقرار الخدمة.