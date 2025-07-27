كتب- محمد أبو بكر:

أطلق شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، المنصة التدريبية الإلكترونية الجديدة (EGTAP.com)، والتي تستهدف تقديم برامج تدريبية معتمدة ومتنوعة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص، في خطوة تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز القدرات المهنية في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الوزير، خلال فعاليات الإطلاق، أن وزارة السياحة والآثار تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير وتأهيل الكوادر البشرية داخل الوزارة والقطاع السياحي بشكل عام، مشددًا على أن ملف التدريب والتأهيل يأتي في مقدمة أولويات العمل الحكومي، لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء قطاع سياحي قوي ومستدام.

وأشار شريف فتحي إلى أن المنصة الجديدة ستُوفر برامج تدريبية معتمدة ومتخصصة تُراعي احتياجات السوق، وتخاطب مختلف فئات العاملين في القطاع، مع التركيز على الطاقات الشابة والموهوبة التي تمتلك المهارات النوعية التي تؤهلها للريادة في هذا المجال.

وأوضح الوزير أن (EGTAP.com) ستكون منصة تفاعلية تتيح التواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين المتدربين والخبراء، وستشهد تطويرًا مستمرًا لتواكب المتغيرات المتسارعة في قطاع السياحة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري، وتستهدف الحفاظ على الكفاءات ودعم النمو المستدام للقطاع.

وأضاف أن الوزارة تضع نصب أعينها بناء منظومة تدريب متكاملة تعزز من جاهزية الكوادر الوطنية للعمل في بيئة سياحية احترافية، تتماشى مع الطموحات المستقبلية لمصر كوجهة سياحية عالمية.