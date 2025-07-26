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أسامة قابيل: من يُحلل الحشيش يُخادع الناس.. فهل يرضى أن يشربه أولاده

03:00 ص السبت 26 يوليو 2025

الدكتور أسامة قابيل

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، من محاولات بعض الأشخاص ترويج تحليل تعاطي الحشيش، مؤكدًا أن هذا القول باطل شرعًا، وضلال بيِّن، يُخالف النصوص الصريحة من القرآن والسنة.

وقال الدكتور أسامة قابيل في تصريحات له: "من يُحلل الحشيش يُخادع الناس، ويُضلل العقول، ويُزيف الدين.. الحشيش من المُسكرات، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بوضوح: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"، فلا مجال للهوى أو التأويل في أمرٍ كهذا".

وأضاف: "أتساءل: هل يرضى من يُحلل الحشيش أن يشربه أولاده؟ هل يقبل أن يدخنه أحفاده أمامه؟ إن كان لا يقبل هذا على أهل بيته، فكيف يُبيحه لغيرهم؟!".

وأكد أن الخطر الأكبر ليس فقط في تعاطي الحشيش، بل في محاولات تزيينه وإلباسه ثوب الحلال، وهو ما يُعد جريمة أخلاقية ودينية، مضيفا: "الحرام إذا ذوق بالكلام، انفتح باب للفتن، وضاع الحق، وساد الباطل".

وتابع: "من أراد أن يتكلم في الدين، فليتقِ الله، وليقل خيرًا أو ليصمت، فدمار العقول والمجتمعات يبدأ بكلمة مضللة قد يظنها البعض فتوى!".

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