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مدبولي: مشروع الضبعة النووية حلم تحول إلى واقع

07:56 م الأربعاء 23 يوليه 2025

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان في زيارة لموقع محطة الضبعة النووية، وهذا المشروع كان حلم لكل مواطن مصري، ومن منتصف القرن الماضي كان هناك في أدبيات الدولة المصرية والكتب الدراسية حلم إنشاء محطة نووية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا الحلم استمر على الورق حتى أصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على وضعه قيد التنفيذ حتى تم توقيع الاتفاق الإطاري في 2015 وتم بدء أول خطوة تنفيذ في ديسمبر 2017.

وأوضح، أن الأعمال الحقيقية فيما يخص بناء المفاعلات الأربعة النووية بدء فعليًا آخر ثلاث أو أربع سنوات.

وتابع: الرئيس السيسي في لقاء قريب مع الشركة المسئولة عن المشروع أكد عن الالتزام بالبرنامج الزمني ومحاولة التبكير به.

وأكمل: الخطة والتسليم الأولي وبدء تشغيل أول مفاعل سيكون في النصف الثاني من عام 2028 وسيكون بعد ذلك تباعًا دخول الثلاث مفاعلات الأخرى، وبالتالي يتم إضافة 4800 ميجا وات من الطاقة النظيفة لشبكة الكهرباء، وهذا جزء من خطة الدولة لعام 2030 بأن يكون نصيب الطاقة المتجددة 42 % من إجمالي الطاقة التي تنتجها مصر.

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