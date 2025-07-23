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ذكرى ثورة يوليو.. انتصار السيسي: نُحيي إرادة شعب صنع التغيير

02:30 م الأربعاء 23 يوليه 2025

السيدة انتصار السيسي

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كتب-عمرو صالح:

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في ذكرى ثورة 23 يوليو، إننا نُجدد الفخر بتاريخ مصر المجيد، ونُحيي إرادة شعبٍ صنع التغيير وسعى للاستقلال والعدالة.

وأكدت خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه المناسبة تمثل لحظة للتأمل في الماضي، والعمل من أجل الحاضر، والأمل في مستقبل يليق بمصر وأبنائها.

واختتمت بتهنئة الشعب المصري قائلة: كل عام ووطننا بخير وسلام.

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