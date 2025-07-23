كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح إجراء 32 عملية جراحية كبرى في تخصصات المخ والأعصاب، واستعدال العمود الفقري، واستئصال أورام المخ المتقدمة، بمشاركة ثلاثة من كبار الخبراء الدوليين من جامعات مرموقة عالميًا، إلى جانب الكوادر الطبية المصرية، وذلك لأول مرة بمستشفيات الهيئة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.



عمليات دقيقة في مستشفى السلام ببورسعيد

وأوضح بيان الهيئة أن محافظة بورسعيد شهدت إجراء 11 عملية جراحية دقيقة في تخصصي أورام المخ والنخاع الشوكي، باستخدام تقنية الملاح الجراحي الحديثة، داخل مستشفى السلام التابع للهيئة. جاءت هذه العمليات ضمن ورشة عمل متقدمة، قادها الفريق الطبي المصري برئاسة الدكتور حمدي النبوي، رئيس أقسام جراحة المخ والأعصاب بهيئة الرعاية الصحية، وعضو المجلس الاستشاري الطبي، والدكتور طه عادل، رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، بمشاركة الخبير الكوري البروفيسور Se-Hoon Kim، رئيس قسم جراحة الأعصاب بجامعة كوريا، وأحد أبرز قادة الجمعية الدولية للعمود الفقري (AO Spine).

وشملت العمليات استئصال أورام مخ عميقة وأورام نخاع شوكي، باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وأجهزة شفط الأورام، والمراقبة العصبية الدقيقة.



جراحات العمود الفقري في السويس

في محافظة السويس، أُجريت 11 عملية جراحية متقدمة في جراحات العمود الفقري والانزلاقات الغضروفية وأورام الفقرات العنقية داخل مجمع السويس الطبي. قاد الفريق المصري الدكتور عبد الحفيظ شهاب، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة قناة السويس، والدكتور حسام النعماني، رئيس القسم بجامعة المنوفية.

وشارك في الورشة الجراحية الخبير التركي البروفيسور Onur Yaman، رئيس جمعية العمود الفقري للشرق الأوسط، وأحد أبرز المتخصصين في هذا المجال، حيث تم استخدام المناظير الدقيقة وأجهزة مراقبة الأعصاب وفق أحدث البروتوكولات الطبية العالمية.



استئصال أورام قاع الجمجمة بالأقصر

أما في مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، فشهدت ورشة العمل تنفيذ 10 عمليات دقيقة لاستئصال أورام قاع الجمجمة، باستخدام مناظير المخ والمناظير القاعدية المتقدمة. قاد الفريق المصري الدكتور عمرو السمان، أستاذ الجراحة بجامعة المنوفية، والدكتور محمد السنافيري، مساعد المدير التنفيذي للهيئة.

وشارك في الورشة الجراح الإسباني البروفيسور Joequim Ensenat Nora، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى كلينيك الجامعي في برشلونة، ومؤسس منظمة ETOS العالمية، وشملت الحالات المعالجة أورام الغدة النخامية وأورام قاع الجمجمة المعقدة، باستخدام تقنيات المنظار الجراحي والملاح الجراحي وأجهزة المراقبة العصبية.



نقلة نوعية في التدريب وتبادل الخبرات

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مشاركة خبراء من كوريا وتركيا وإسبانيا في 32 ورشة جراحية متزامنة في محافظات بورسعيد والسويس والأقصر، تمثل نقلة نوعية في منظومة التدريب السريري ونقل الخبرات العالمية إلى مستشفيات الهيئة.

وأضاف أن هذه الخطوة تُعد انطلاقة نحو تأسيس مراكز تميز إقليمية داخل منشآت الهيئة، تعزز من التميز الإكلينيكي والتكامل المعرفي. وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.







