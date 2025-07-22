وزير الرياضة: نتواصل بشكل مستمر مع النجم محمد صلاح وأسرته (تفاصيل)

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تلتزم بدورها الرقابي على إدارة كرة القدم في مصر دون التدخل في سياسات الأندية، مؤكدًا التزامه بالحياد بين الأهلي والزمالك.

وأوضح صبحي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الأولوية هي تعزيز صورة مصر الرياضية عالميًا، مع الحفاظ على قيم الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف مشيرا إلى أن مصر تظل صوت العرب في المجال الرياضي، مشيدًا بدور الجزيرة الرياضية في إحداث طفرة استثمارية.

وأضاف صبحي أن هذه القناة نجحت في نقل الجمهور المصري من الاهتمام المحلي إلى متابعة الدوريات العالمية في وقت قياسي.

وتابع: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ساهمت بشكل كبير في دعم الدوري المصري والحفاظ على تنافسيته.

وأكد صبحي أن تواصله المستمر مع النجم محمد صلاح وأسرته يعكس حرص الوزارة على دعم المحترفين المصريين لتعزيز مكانة مصر دوليًا.

وأشار صبحي إلى أن قانون الرياضة الحالي يمنح الأندية مرونة في إدارة مواردها المالية من خلال لوائح مستقلة، مع وجود رقابة صارمة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف صبحي: أي مخالفات أو قضايا فساد يتم إحالتها فورًا إلى النيابة العامة عبر الرقابة الإدارية، لضمان الشفافية، مشددًا على أن الوزارة ملتزمة بدعم الرياضة المصرية لتبقى رمزًا للوحدة والتميز، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

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