كتب وتصوير- محمد أبو بكر:

حصل "مصراوي" على أول صور لمهمات الوقاية الخاصة بعمال الدليفري، بعد إعلان وزارة العمل توفير مظلة حماية اجتماعية لهم.

ويعقد بعد قليل محمد جبران، وزير العمل، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا"، التي تهدف في مرحلتها الأولى إلى توفير الحماية والدعم اللازمين لعمال توصيل الطلبات "الديلفري".

ويأتي إطلاق الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار برنامج الحكومة الهادف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة لهم.

ويشارك في المؤتمر عدد من ممثلي الشركات العاملة في قطاع خدمات التوصيل، حيث سيتم استعراض التحديات التي تواجه هذه الشريحة المهمة من العمالة، والآليات التي ستُتبع لتوفير الحماية اللازمة لهم. كما سيتم الإعلان عن بدء توزيع مهمات الوقاية الشخصية لمواجهة مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون في هذا المجال.