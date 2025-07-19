أحمد دياب: "مستقبل وطن" يمثل الأغلبية.. ونفخر بخدمة المواطنين

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد دياب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ومرشح مجلس الشيوخ 2025 عن القائمة الوطنية من أجل مصر، إن ترشحه في الانتخابات المقبلة هو امتداد للثقة التي منحه إياها الحزب في الدورة السابقة، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن أصبح مدرسة سياسية متكاملة تجمع بين الشباب والخبرات لخدمة الدولة والمواطن.

وقال دياب، خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك":"تشرفت بترشيح الحزب لي في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، واليوم أتشرف من جديد بالترشح للدورة الثانية على القائمة الوطنية ممثلًا عن حزب مستقبل وطن، وهو شرف ومسؤولية كبيرة أعتز بها".

مستقبل وطن.. كيان سياسي منظم

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ومرشح مجلس الشيوخ 2025، إلى أن الحزب بدأ كحركة شبابية، ثم تطور في عام 2018 ليضم العديد من الكوادر ذات الخبرة، ليصبح كيانًا سياسيًّا يضم نخبة من الشخصيات والكفاءات من مختلف المحافظات، مؤكدًا أن العمل الحزبي يعتمد على التنظيم المحكم والتنسيق بين الأمانات المختلفة.

وأضاف دياب: "اشتغلنا في الحزب بكل جهود كوادره من الأمانة المركزية، تحت قيادة رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والأمين العام النائب أحمد عبد الجواد، بالإضافة إلى أمناء المحافظات وأعضاء الأمانات النوعية".

وتابع النائب: "تمكنا من تأسيس تشكيلات تنظيمية على مستوى الجمهورية، بدأت من المحافظات والأمانات النوعية، حتى وصلنا إلى وجود أمانات حزبية في كل مدينة وقرية داخل مصر، ولدينا اليوم أكثر من 500 ألف كادر تنظيمي داخل الحزب، وهو رقم يعكس مدى قوة وانتشار الحزب، ويؤكد أنه ممثل الأغلبية البرلمانية في الدورة السابقة".

وأوضح دياب أن الحزب لا يكتفي بالدور التشريعي داخل البرلمان فقط؛ بل يمتد نشاطه إلى العمل الخدمي والمجتمعي، بما يعكس التزامه الحقيقي باحتياجات المواطنين، قائلًا:"اشتغلنا على محاور عديدة، على رأسها استخدام الأدوات التشريعية والرقابية، بجانب محور مجتمعي مهم نفتخر به، وهو وجودنا الدائم وسط الأهالي، سواء في دعم الأسر الأكثر احتياجًا أو صغار الفلاحين، وأطلقنا العديد من المبادرات الاجتماعية، وهذا جزء أساسي من استراتيجية الحزب خلال السنوات العشر الماضية.

واختتم النائب: "النائب في مستقبل وطن مش مجرد نائب خدمات، بل نائب تشريعي يؤدي دوره الرقابي والتشريعي، وفي الوقت نفسه بيقوم بدوره المجتمعي في الشارع، وإحنا فخورين باللي بنعمله، وأكتر حاجة بتميزنا هي روح الأسرة اللي بتجمع أعضاء الحزب. كلنا بنشتغل من أجل مصر".

https://www.facebook.com/watch?v=609653455511748

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