المنيا تسجل "صفر" حوادث طرق في مايو.. وبرلماني: تستحق التقدير

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائي، إن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة المنيا تستحق التقدير والتهنئة القلبية بعد تسجيل المحافظة في شهر مايو الماضي "صفر" في حوادث الطرق.

ووجه رمزي تحية خاصة إلى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بعد نجاحه خلال عام في التعامل مع ملف نقل الركاب والحظر التام لاستخدام سيارات نقل البضائع في نقل الركاب، وقصر عملها على ما تم الترخيص لها به من نقل البضائع، ولم يعد في المحافظة سيارة واحدة من البيك أب تنقل المواطنين بنسبة 100% ، موجهًا الشكر أيضًا إلى سائقي البيك أب أنفسهم الذين استجابوا للتجربة، وأسهموا في إنجاحها.

وطالب النائب، في بيان له اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بتشكيل لجان بجميع المحافظات يترأسها المحافظون ومسؤولو المرور لتطبيق التجربة الناجحة لمحافظة المنيا بجميع المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى جميع المحافظات، مؤكدًا أنه من الواضح أن ارتفاع حوادث الطرق كان سببه الرئيسي استخدم سيارات نقل البضائع في نقل المواطنين.

وطالب رمزي بتطبيق قانون المرور بكل حسم وقوة ضد جميع مرتكبي المخالفات المرورية بشتى أنواعها للحد والقضاء على ظاهرة حوادث الطرق التي تسببت في مقتل وإصابة الآلاف من المواطنين الأبرياء، مؤكدًا ضرورة التطبيق الحاسم لمنظومة استخراج رخص قيادة السيارات والحظر التام من قيام الأطفال بقيادة السيارات، نظرًا لما تسببه هذه الظاهرة الخطيرة من مخالفات خطيرة تسبب ارتكاب العديد من حوادث السيارات.

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