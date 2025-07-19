إعلان

بـ37.6 ألف ميجاوات.. الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق أقصى ارتفاع في الأحمال هذ العام

01:00 ص السبت 19 يوليه 2025

أحمال الكهرباء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح:
قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأحمال الكهربائية ارتفعت بمعدل 500 ميجاوات يوميًا على مدار الثلاثة أيام الماضية، وحققت الشبكة الخميس أقصى حمل لها هذا العام والذي بلغ 37600 ميجاوات وفقًا لما أظهرته شاشات المركز القومي للتحكم في الطاقة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت في استيعاب الأحمال الكهربائية المرتفعة وزيادة الاستهلاك في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، حيث تعد مؤشرات الزيادة اليومية في الاستهلاك وارتفاع الأحمال غير مسبوقة في هذا التوقيت من العام.

وفى هذا الإطار واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" وتكثيف فرق الدعم والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش، لضمان أمن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وتم مد ساعات العمل في مراكز خدمة المواطنين ودعم منظومة الشكاوى وتلقى البلاغات بفرق متابعة للتحقق من سرعة الاستجابة وحساب الوقت والتواصل مع المشتركين، في إطار خطة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبكة الكهرباء استهلاك الكهرباء أحمال الكهرباء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"القومي للمرأة" يستقبل وفدًا من اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فيديو "صغير العسلية"| فتاة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الطفل
أيام الرعب في السويداء.. شهادات عن القتل والسلب والانتهاكات
الصور الأولية من موقع عقار الساحل المنهار.. الأهالي يترقبون الإنقاذ وقرار عاجل بإخلاء المنازل المجاورة