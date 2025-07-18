

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يُعد الدستور للعامل وأصحاب الأعمال، حيث ينظم العمل داخل مصر.

وأشار وزير العمل، إلى أن قانون العمل الماضي رقم 12 لسنة 2003، كان قد مضى فترة كبيرة منذ إصداره، حيث شهد العالم تغيرات متعددة سواء على مستوى الوظائف نفسها، واستحداث أنماط جديدة من فرص العمل خاصة بعد فيروس كورونا، ومن هنا قررنا البدء لإصدار قانون عمل جديد.

وأضاف وزير العمل، خلال تصريحات صحفية، أن قانون العمل الجديد أخذ مراحل متعددة واستغرق وقتًا كبيرًا في مناقشته بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى التشاور الاجتماعي بحضور قانونيين من أكثر من وزارة، سواء العدل أو الشؤون النيابية أو العمل أو مجلس الوزراء.

وبين الوزير، أن النقاشات حول قانون العمل الجديد تمحورت حول القضايا المهمة والمواد المهمة، وبعد ذلك انتقلنا إلى مجلس الوزراء وعرضنا القانون على جميع الوزراء المعنيين في الوزارة في الحكومة المصرية، وجاءت التعديلات من مستشارين مجلس الوزراء.

كما بين محمد جبران، أنه بعد ذلك تم عرض القانون على البرلمان واستكمال المناقشات مع النواب ما بين معارضة وأغلبية، لافتًا إلى أن الجميع كان يتحدث في المصلحة الوطنية وبشفافية مطلقة؛ قائلًا:" حدث توافق، والمواد اللي مكنتش واضحة ردينا عليها بكل شفافية".

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