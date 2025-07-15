إعلان

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من النادى الأهلي ضد برنامج "كورة كل يوم"

03:15 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

المهندس خالد عبدالعزيز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من د. سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ضد برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه كريم حسن شحاته، عبر قناة "الحياة"، بزعم إذاعة بعض الأخبار التي لا أساس لها من الصحة والتشكيك في نزاهة النادي والسخرية منه.

وبحسب بيان صحفي من المجلس الأعلى: تقدم النادي الأهلي بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل للحلقة المذكورة، وتحديد الفقرات محل الشكوى، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوي بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس خالد عبدالعزيز الأعلى للإعلام النادى الأهلي برنامج كورة كل يوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - أول تعليق من السيسي على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة
عاجل - المركزي يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرا بدلا من 5 مساء اليوم
"أنت حالق دقنك ليه"؟ د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد: لدينا تنمر ديني