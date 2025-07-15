الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من النادى الأهلي ضد برنامج "كورة كل يوم"

كتب- محمد نصار:

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من د. سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ضد برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه كريم حسن شحاته، عبر قناة "الحياة"، بزعم إذاعة بعض الأخبار التي لا أساس لها من الصحة والتشكيك في نزاهة النادي والسخرية منه.

وبحسب بيان صحفي من المجلس الأعلى: تقدم النادي الأهلي بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل للحلقة المذكورة، وتحديد الفقرات محل الشكوى، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوي بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.