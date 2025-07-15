كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وعقد الجانبان اجتماعًا لبحث سبل دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقي وتحفيز التنمية النظيفة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان الاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة بالمحافظة، ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في الوادي الجديد، وزيادة الاعتماد عليها لتوفير الكهرباء اللازمة لكل الاستخدامات؛ خصوصًا مشروعات التنمية الزراعية والتصنيع والتوسع العمراني.

وناقش الاجتماع، حسب بيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، خطةَ تأمين التغذية الكهربائية وسبل تحسين وتطوير شبكة الكهرباء بالوادي الجديد، بما يسهم في تحسين خدمات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين، وتم استعراض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات لدعم الشبكة الكهربائية وتوفير التغذية اللازمة لبعض مناطق الاستصلاح الجديدة في نطاق المحافظة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من الفقد الفني والتجاري، ومستجدات العمل على إقامة محطات محولات الخارجة وباريس والفرافرة وغرب الموهوب وشرق العوينات ومحطة الطاقة الشمسية بمنطقة باريس، وتركيب العدادات الذكية في أبو طرطور وغيرها من المشروعات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي في نطاق محافظة الوادي الجديد وسبل التوسع في بناء المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء في إطار تعظيم العوائد واستغلال السطوع الشمسي الذي تتمتع به المحافظة.

وأكد عصمت أن استراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم على التنسيق الدائم والتعاون المستمر في إطار الخطة الحالية للارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية ودعم خطط التنمية في مختلف محافظات الجمهورية؛ لا سيما محافظة الوادي الجديد من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستراتيجية وتنفيذ خطة المحافظة للتنمية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية؛ لتحقيق الاستدامة وتشجيع الاستثمار في المحافظة.

وأوضح الوزير استراتيجية الطاقة وخطة العمل للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة، مضيفًا أن محافظة الوادي الجديد تعد نموذجًا يحتذى في تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لإنتاج الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية في توفير التغذية للمباني الحكومية والمنازل ومشروعات الاستثمار الزراعي والمصانع، مشيرًا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

ونوه عصمت بأن المحافظة منفتحة على مختلف نظم وأشكال العمل والشراكة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجهود التعاون المستمرة مع الوزارة، لمساندة جهود التنمية ودعم خطة التوسع وتدعيم شبكات الكهرباء على مستوى المحافظة، لافتًا إلى حرص المحافظة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لاستغلال مواردها الطبيعية وما تتمتع به من سطوع شمسي على مدار العام في إقامة محطات طاقة شمسية جديدة، مشيرًا إلى خطة عمل المحافظة والتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

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