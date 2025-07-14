كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن خطة الوزارة لتطوير عملية توزيع وإدارة المياه، والجاري تنفيذها حاليًّا؛ تهدف لتوفير التصرفات المائية المطلوبة بكل ترعة، طبقًا لاحتياجات المنتفعين الفعلية على الترعة، من خلال إحلال وصيانة بوابات أفمام الترع، وتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم، وهو ما حققت الوزارة فيه نجاحات كبيرة خلال فترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، اليوم الإثنين، مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمناقشة إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال تطوير منظومة قياس التصرفات، ورصد المناسيب باستخدام منظومة التليمتري وتطوير منظومة تطهيرات الترع.

ووجه سويلم بإعداد مقترح مفصل لأعمال تطوير برمجيات شبكة الرصد بالتليمتري لإمكانية إظهار التصرفات بكل النقاط، وكذلك كميات المياه المنصرفة خلال أحباس الترع الرئيسية، وإعداد خطة وبرنامج زمني لمراجعة وتقييم مواقع شبكة التليمتري الحالية، ومدى الحاجة إلى زيادة أعداد المواقع، طبقًا لاحتياجات الإدارة المركزية لشؤون المياه، مع وضع منهجية موحدة لتركيب نقاط التليميتري، بالتنسيق بين الإدارة المركزية لشؤون المياه والإدارة المركزية للتليمتري، والتوجيه بتطوير تطبيق للهاتف المحمول مرتبط بقاعدة بيانات لتجميع قياسات التصرفات من كل المجاري المائية لجميع النقاط التي يتم قياسها.

ووجه الوزير أيضًا بالبدء في أعمال متابعة ورصد المياه بترع الإسماعيلية وبورسعيد والسويس كمنطقة تجريبية لمقترح تطوير منظومة التليمتري، مع إعداد خطة متكاملة ببرنامج زمني محدد لهذه التجربة لإعداد معادلات العلاقة بين المنسوب والتصرف على امتداد ترعة الإسماعيلية، وإعداد دراسة بشأن الأعمال المزمع تنفيذها لتحسين إدارة المياه بالترع الثلاث، مع تقييم نتائج التجربة التي تم تنفيذها بترعة الإسماعيلية لقياس التصرفات باستخدام الكاميرات؛ لتحديد مدى إمكانية التوسع في هذه التجربة بنطاق ترع أخرى مستقبلًا.

ووجه الوزير، في إطار تحسين منظومة تطهيرات الترع، بإعداد محددات لتقييم حالة الترع والإجراءات المتبعة لتحسين إداراتها، والاستفادة من عقود التطهيرات في استعادة القطاعات التصميمية للترع.

ووجه سويلم بإجراء دراسة جدوى لتشكيل وحدة لمتابعة وإدارة عملية تطوير إدارة المياه (تطوير قياس التصرفات- متابعة التطهيرات- متابعة توزيع مياه- متابعة تطوير شبكة التليمتري).