مدبولي يستعرض مشروعات الإسكندرية ويوجه بإنشاء 60 ألف شقة

كتب - أحمد جمعة:

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته إلى محافظة الإسكندرية، اليوم، باجتماع بديوان عام المحافظة لاستعراض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات المنفذة والجارية في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز مكانة الإسكندرية كوجهة اقتصادية وسياحية مميزة، مع الحفاظ على طابعها الحضاري والتاريخي.

وبحسب بيان، شارك في الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندسة أميرة صلاح، نائب المحافظ، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية.

مشروعات الطرق والنقل في الإسكندرية

استعرض المحافظ تنفيذ 63 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت 90.5 مليار جنيه، مع استمرار تنفيذ 31 مشروعًا آخر. وأوضح أن قطاع الطرق استحوذ على نسبة كبيرة من الإنفاق الاستثماري، حيث تم تنفيذ أعمال بطول 200 كم، بين إنشاء جديد وصيانة وتوسعة للطرق القائمة، وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات بإجمالي أطوال 117 كم، من بينها توسعة كورنيش الإسكندرية.

كما عرض المحافظ موقف مشروع مترو أبو قير الذي يستهدف نقل أكثر من 40 ألف راكب/ساعة، وتطوير ترام الرمل لرفع كثافته من 80 ألف راكب يوميًا إلى 450 ألفًا. وأكد أن هيئة النقل العام تنقل نحو 7 ملايين راكب شهريًا عبر 212 أتوبيسًا، مشيرًا إلى بدء تنفيذ مشروعات النقل الأخضر، بامتلاك 55 أتوبيسًا كهربائيًا وتحويل 200 أتوبيس للعمل بالغاز، بناء على توجيهات رئيس الوزراء.

الإسكان.. وحدات بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط

ناقش الاجتماع ملف العمارات الآيلة للسقوط، حيث وجه رئيس الوزراء بإعداد مشروع إسكان متكامل يتضمن إنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لهؤلاء السكان. وكلف مدبولي بحصر وتحديد الأراضي اللازمة على الفور، مع وضع آلية تمويل مناسبة، مشددًا على أن هذا المشروع يأتي لحماية أرواح المواطنين في هذه المناطق المهددة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق الكامل مع المحافظة لتوفير الأراضي المطلوبة وبدء التنفيذ الفوري.

استعدادات صيف 2025 وتطوير الشواطئ

تناول الفريق أحمد خالد استعدادات المحافظة لاستقبال صيف 2025، مشيرًا إلى رفع كفاءة رجال الإنقاذ، وتطبيق الطاقة الاستيعابية المناسبة لكل شاطئ، وإتاحة الحجز الإلكتروني المسبق. كما تم استعراض خطة تطوير الشواطئ، من خلال توحيد مداخلها وألوان الشماسي والوحدات الشاطئية، وتزويدها بمساحات خضراء وأبراج إنقاذ حديثة بمكبرات صوت.

النظافة والرقابة والتحول الحضري

استعرض المحافظ جهود تحسين منظومة النظافة والتجميل بالشراكة مع شركة "نهضة مصر"، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الشواطئ من خلال غرفة عمليات مركزية، ومفتشين ميدانيين، وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى، مع دعم منظومة المرور والإسعاف على الكورنيش.

كما تم عرض تقرير عن المتغيرات المكانية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99.96% برصد 56.4 ألف متغير، إضافة إلى خطط التوسع في أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

أكد مدبولي في ختام الاجتماع أهمية متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف التنمية في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى عقد اجتماع قريب لمناقشة الفرص الاستثمارية المقدمة من المحافظة، خاصة في قطاع السياحة والفنادق.