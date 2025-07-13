كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن فريقًا من الطب الوقائي باشر إجراءاته فور الإبلاغ عن واقعة وفاة أربعة أطفال أشقاء في مركز ديرمواس، مشددة على أن السبب النهائي للوفاة لم يُحسم بعد، وأن التحاليل المعملية هي التي ستحدد السبب بدقة.

وأضافت "مكرم" في تصريحات لمصراوي، أن فريق الطب الوقائي تحرك على الفور إلى مستشفى ديرمواس التخصصي وإلى منزل الأسرة، فور الإبلاغ عن وفاة أربعة أطفال أشقاء، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وسحب العينات اللازمة، التي أُرسلت إلى المعامل لتحليلها، ومن المتوقع صدور نتائجها غدًا.

وأوضحت مكرم أن السبب الدقيق للوفاة لا يزال قيد التحليل المخبري، مؤكدة أن وزارة الصحة تتابع الواقعة عن كثب، وأن التعامل يجري وفقًا للبروتوكولات الطبية والوقائية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ونفت وكيل وزارة الصحة وجود شبهة إصابة بالتهاب سحائي، مشيرة إلى أن المعطيات السريرية المتوفرة لا تدعم هذا الاحتمال.

وشددت على أن مرض الالتهاب السحائي غير منتشر حاليًا في مصر، وأن الأطفال يحصلون على التطعيمات اللازمة في إطار الحملات القومية المنتظمة، مؤكدة أن المنظومة الوقائية تعمل بكفاءة لرصد أي حالات محتملة، وهو ما يُقلل من احتمالات انتشار مثل هذه العدوى.

وسبق أن قالت وزارة الصحة إن ما يشاع عن وفاة 4 أشقاء في نفس التوقيت بسبب الالتهاب السحائي -عارٍ عن الصحة وغير موثق علميًا- للأسباب التالية:

* لا يوجد دليل طبي يدعم حدوث الوفيات في توقيت واحد في الأمراض المعدية

* يجب استبعاد الأسباب غير المعدية (مثل التسمم الغذائي أو الكيميائي) قبل تأكيد السبب

* في حالات التفشي الأسري، تكون الوفيات متقاربة زمنيًا (ضمن أيام)، وليست متطابقة

* استجابة الأجسام للعدوى تختلف حسب العمر، المناعة، والعبء الفيروسي، مما يجعل الوفاة في توقيت واحد لـ4 أشقاء غير منطقية طبيًا.