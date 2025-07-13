إعلان

وزير الأوقاف: شراكة الإعلام والمؤسسات الدينية خطوة تاريخية لمواجهة تحديات العصر الرقمي

12:33 م الأحد 13 يوليه 2025

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن البرنامج المشترك بين المؤسسات الدينية والإعلامية "مشهد وطني مهم وغير مسبوق".

وأضاف خلال افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي المشترك الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية اليوم لتدريب الصحفيين على التغطية المتخصصة للقضايا الدينية، الأحد، أن العالم يشهد تحولات غير مسبوقة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي وانفجار المعلومات، مما خلق بيئة معقدة تتداخل فيها عشرات المصادر، معتبرًا أن العقول المصرية تتوق للمعرفة الموثوقة التي تبني الثقة وتضمن المصداقية.

وشدد "الأزهري"، على أن هذه الشراكة تمثل فرصة ثمينة للتفكير الجماعي والتعاون المشترك، مضيفًا أن البرنامج يشكل نواة لعقد اجتماعي جديد تتعاون فيه المؤسسات الدينية والإعلامية لصناعة خطاب متوازن.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن البرنامج يقدم خلاصة خبرات المؤسسة الدينية الممثلة في دار الإفتاء للصحفيين، معربًا عن إيمانه الراسخ بالدور المحوري للصحفيين في إنجاح رسالة المؤسسات الدينية وبناء وعي مجتمعي رشيد.

اقرأ أيضًا:

استعلم الأن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

هل تتأثر مصر حال انهيار سد الروصيرص السوداني؟.. خبير يوضح

أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تعرف على ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة الأزهري وزير الأوقاف المؤسسات الدينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء