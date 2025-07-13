كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن البرنامج المشترك بين المؤسسات الدينية والإعلامية "مشهد وطني مهم وغير مسبوق".

وأضاف خلال افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي المشترك الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية اليوم لتدريب الصحفيين على التغطية المتخصصة للقضايا الدينية، الأحد، أن العالم يشهد تحولات غير مسبوقة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي وانفجار المعلومات، مما خلق بيئة معقدة تتداخل فيها عشرات المصادر، معتبرًا أن العقول المصرية تتوق للمعرفة الموثوقة التي تبني الثقة وتضمن المصداقية.

وشدد "الأزهري"، على أن هذه الشراكة تمثل فرصة ثمينة للتفكير الجماعي والتعاون المشترك، مضيفًا أن البرنامج يشكل نواة لعقد اجتماعي جديد تتعاون فيه المؤسسات الدينية والإعلامية لصناعة خطاب متوازن.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن البرنامج يقدم خلاصة خبرات المؤسسة الدينية الممثلة في دار الإفتاء للصحفيين، معربًا عن إيمانه الراسخ بالدور المحوري للصحفيين في إنجاح رسالة المؤسسات الدينية وبناء وعي مجتمعي رشيد.

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