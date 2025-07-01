"قومي حقوق الإنسان" يشارك في المنتدى العربي الأفريقي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلًا في الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس أمين لجنة العلاقات الدولية، في فعاليات المنتدى العربي الأفريقي للمؤسسات التجارية وحقوق الإنسان، والذي انعقد في مدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة من 24 لـ25 يونيه 2025.

وتم تنظيم المنتدى بالتعاون بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالمغرب، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وشهد مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والشركات ومؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة العربية وأفريقيا.

وقد شارك الدكتور ولاء جاد الكريم، في فعاليات المنتدى، بتقديم ورقة عمل حول الالتزام بمعايير الاستدامة وحقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال وعلاقتها بمؤشرات التنافسية، وتضمنت الورقة تحليل للممارسات ذات الصلة وانعكاساتها على مؤشرات التنافسية والاستثمار والمساهمة في التجارة الدولية.

كما قدمت الورقة، توصيات تهدف لمعالجة التحديات القائمة على مستوى الأطر التنظيمية والقانونية وممارسات مؤسسات الأعمال، ومؤشرات قياس التنافسية.

وتمثلت أهم التوصيات في بناء قدرات مؤسسات الأعمال والهيئات التنظيمية، وتطوير آليات قياس ورقابة وطنية، ومبادرة المنتديات والمؤسسات العالمية المعنية بالتنافسية بتطوير منهجية إعداد ومحاور مؤشرات التنافسية لتشمل دمج اعتبارات الاستدامة وحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي اهتمامًا بتطبيق إطار الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويحرص على الانخراط في المناقشات الدولية والإقليمية الهادفة لتعزيز دور مؤسسات الأعمال في احترام حقوق الإنسان.

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