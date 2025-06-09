وزير الري يوجه باستمرار متابعة المناسيب بالمصارف الزراعية

كتب- محمد نصار:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستعرض التقرير، وفق بيان الوازرة، اليوم، حالة المحطات على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي اتخذتها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع.

كما استعرض التقرير، مجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أي حالات طارئة على امتداد أيام الإجازة من خلال المرور الدوري على المحطات لمتابعة الحالة الفنية للوحدات والتشغيل وحالة المناسيب وانتظام الورادي.

واستعرض التقرير، نتائج مرور رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء على محطات إدكو صرف وحلق الجمل وزرقون والبصيلي وبرسيق بمحافظة البحيرة للوقوف على جاهزية المحطات وانتظام الورادي والحفاظ على المناسيب التصميمية أمام المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.

وقد وجه الدكتور سويلم، باستمرار التنسيق بين مسؤولي مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية بكل المواقع على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد

تحقيق عادل.. مستوى وظيفي متساوٍ بين المحقق والعامل في قانون العمل الجديد

خطوات وأوراق استخراج بطاقة تموينية جديدة للأسر غير المقيدة.. تعرف عليها