"الأعلى للإعلام" يستدعي ممثلي وسائل إعلامية في شكوى طليقة أحمد السقا

كتب- محمد أبو بكر:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من الإعلامية مها الصغير طليقة أحمد السقا، بشأن ما وصفته بانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وأعلنت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة الكاتب الصحفي عصام الأمير، أنه من المقرر عقد جلسة استماع للممثلين القانونيين لتلك الجهات الإعلامية يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، لسماع دفاعهم بشأن ما ورد في الشكوى.

وأكدت اللجنة أن توصياتها ستُعرض لاحقًا على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي في ضوء ما تسفر عنه جلسات الاستماع.



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