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التعليم العالى تعتزم إنشاء أكبر مجمع صناعي للأجهزة التعويضية

12:44 ص الخميس 05 يونيو 2025

الدكتور أيمن عاشور

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطة طموحة لإنشاء أكبر مجمع صناعي للأجهزة التعويضية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر": إن هذه المبادرة الرئاسية ستتم بالتعاون مع مصانع مصرية ذات منظومة صناعية متميزة.

وتابع: تأتي هذه الخطوة مدعومة بشراكة استراتيجية بين جامعة القاهرة التكنولوجية وجامعة ستراثكلايد الاسكتلندية، والتي تُعد الرائدة عالميًا في تصميم برامج تصنيع الأجهزة التعويضية.

وأوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى تطوير برامج تعليمية متخصصة في ابتكار وتصنيع الأجهزة التعويضية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق الصناعي.

كما شدد عاشور على دعم الوزارة لابتكارات الطلاب، من خلال عرض مشروعاتهم في معارض ومسابقات متخصصة، لتحويل أفكارهم إلى منتجات تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز دور البحث العلمي في الصناعة.

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