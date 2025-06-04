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مدبولي: نعمل على تحويل قطاع الاتصال لقطاع إنتاجي

09:39 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر يأتي ضمن استراتيجية الدولة الواضحة لبناء القدرات الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس، حيث شدد مدبولي على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو "قاطرة التنمية في القرن الحادي والعشرين".

وأوضح مدبولي أن التوسع في منح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصالات يتسق مع رؤية الدولة لتطوير القطاع وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحويل قطاع الاتصالات من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي، مستفيدة من الكفاءات البشرية المتميزة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.

وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الكوادر البشرية، أشار رئيس الوزراء إلى قرار فتح باب التقدم لخريجي الدبلومات الفنية من مدارس التكنولوجيا التطبيقية للالتحاق بكليات الذكاء الاصطناعي، وأضاف أن الدولة تعمل على تدريب 12 ألف شاب وفتاة سنويًا في تخصصات متقدمة مثل الأمن السيبراني وعلوم الفضاء.

واختتم مدبولي بأن الحكومة ستواصل دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستلتزم بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار فيه.

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الدكتور مصطفى مدبولي تحويل قطاع الاتصال لقطاع إنتاجي خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول خدمات الجيل الخامس في مصر
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