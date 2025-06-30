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رئيس "خطة النواب" يطالب بتفعيل "التمويل العقاري" لحل إشكالية الإيجار القديم

12:27 م الإثنين 30 يونيو 2025

الدكتور فخري الفقي

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كتب - نشأت علي:

طالب النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعطاء المستأجر والمالك مزيدا من الخيارات بمشروع قانون الإيجار القديم، بحيث تترك الفرصة بأن تحدد قواعد السوق العلاقة بين المالك والمستأجر، وحال فشل قواعد السوق تتدخل الدولة بمنح وحدات سكنية للأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتابع: "لماذا لا نفعّل قانون التمويل العقاري لحل أزمة الإيجار القديم، بحيث يدفع المستأجر مقدم والبنك يعطي بقية المبلغ والمالك يأخذ فلوسه كاش والمستأجر يجد السكن البديل".

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