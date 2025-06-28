كتب- حسن مرسي:

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي بشدة ما وصفته بـ"غياب الحكومة" وصمتها إزاء حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية الذي أودى بحياة 18 شخصًا، مطالبة بمحاسبة فورية للمسؤولين لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث، ولتؤكد أن "دم الغلابة مش هيروح هدر".

أكدت الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أنه على الرغم من الوجع والحكايات الأليمة التي حملها ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، إلا أن المحاسبة تظل ضرورية للغاية.

وتساءلت: "وجع وحكايات في حادثة الأمس، لكن بعد الوجع محتاجين حد يجاوب على سؤالنا: مين المسؤول؟ هنحاسب مين؟ هل فيه حد هيتحاسب ولا هتعدي بس سواق ومخدرات؟"

وأوضحت مقدمة "كلمة أخيرة"، "صحيح فيه سواق ومخدرات وده واقع أثبتته النيابة وسلوكيات، لكن المرة دي طريق الموت حاضر. كل نواب المنوفية عارفين إن اسمه طريق الموت، وكل أهالي منوف عارفين ده".

وأردفت: "قولًا واحدًا، ومنتظرين لجنة ستخرج نتائج التحقيقات، لكن مبدئيًا كده، أكيد الطريق سبب رئيسي في الكارثة لأن كل يوم فيه حادثة.

وأضافت أن "حادثة امبارح مش ممكن تخلص بنفس الطريقة اللي فاتت، زي سواق المعدية، وزي عمال الغاز اللي ركبوا المواسير غلط وانفجرت في أكتوبر".

وتساءلت الحديدي مجددًا: "هنحاسب مين؟ في الحوادث الكبيرة لازم نعرف نحاسب مين؟ المحاسبة لازم تكون بحجم الكارثة علشان تمنع التكرار، علشان الناس العادية اللي بتاخد يومية 130 جنيه لما تلاقي حد بيتحاسب تعرف إن حياتهم مش رخيصة وإن دمهم ما راحش هدر، ويعرف المسؤول إنه هيتحاسب.

وانتقدت لميس الحديدي كلاً من الحكومة والنواب، قائلة: "فيه مسؤولية سياسية، ونواب المنطقة عارفين ده من زمان. ليه دلوقتي صوتكم طلع علشان فيه انتخابات؟ والمحافظ عارف إن ده طريق الموت. كنت فين يا سيادة المحافظ؟ يادوب راح العزا، كتر خيره".