اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 29 يونيو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب ليلا على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر و اضطراب الملاحة البحرية على سواحل "مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط" ، وسرعة الرياح من 60: 75 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

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