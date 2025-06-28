

استقبل السفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس، النائب والإعلامي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، في مكتبه بمقر السفارة المصرية خلال زيارة الأخير إلى العاصمة الفرنسية.

وأشاد شرشر بما وصفه بـ"الزيارة التاريخية والاستثنائية" التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، مشيرًا إلى الدور البارز للسفير علاء يوسف في إنجاحها، من خلال الترتيبات السياسية والدبلوماسية الدقيقة التي حولت الزيارة إلى حدث فريد من نوعه على المستويات كافة، وهو ما انعكس في التغطية الواسعة التي حظيت بها في الإعلام الفرنسي والعالمي.

ووصف شرشر الزيارة بأنها "الأكثر تأثيرًا" لرئيس فرنسي إلى الشرق الأوسط، نظرًا لحجم الترتيبات التي أعدها السفير علاء يوسف باحترافية واقتدار، خصوصًا ما يتعلق بزيارة ماكرون لعدد من المواقع الرمزية مثل جامعة القاهرة، والمتحف المصري الكبير، ومنطقة الحسين، ومقهى نجيب محفوظ، بالإضافة إلى الزيارة غير المسبوقة إلى مدينة العريش، التي رافقه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون أول زيارة من نوعها لرئيس فرنسي إلى تلك المدينة.

وأشار النائب أسامة شرشر إلى التنسيق الكبير بين القيادتين المصرية والفرنسية، ممثلتين في الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره إيمانويل ماكرون، بشأن العديد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، حيث تتعاون الدولتان في دعم جهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما أكد شرشر على أهمية العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، لاسيما في ظل وجود جالية مصرية كبيرة تُقدر بنحو 400 ألف مواطن مصري يقيمون في فرنسا، إلى جانب تحقيق ميزان تجاري تجاوز 3.2 مليار دولار في عام 2024، والتعاون العسكري بين البلدين في عدد من المجالات، منها صفقات طائرات الرافال، وحاملات المروحيات، والفرقاطات، وأنظمة الرادار وغيرها.