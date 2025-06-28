الأرصاد: طقس شديد الحرارة يتجاوز 40 درجة وتحذيرات من التعرض للشمس

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الـ72 ساعة المقبلة موجة طقس شديدة الحرارة تؤثر على معظم المحافظات، خاصة في المناطق الجنوبية، وسط ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، مما يعزز الإحساس بدرجات حرارة أعلى من المعدلات المسجلة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى تصل إلى 37 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات جنوب البلاد نحو 41 درجة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تنخفض نسبيًا على السواحل الشمالية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل الشعور بالحرارة أكثر حدة.

وأوضحت منار غانم، أن نسب الرطوبة سجلت معدلات مرتفعة للغاية، حيث وصلت إلى 90% في السواحل الشمالية، و80% في القاهرة الكبرى، وهو ما يؤدي إلى شعور المواطنين بدرجات حرارة فعلية تتجاوز المسجلة بنحو 3 درجات، مضيفة: "إذا سجلت الحرارة 37 درجة مثلًا، فإن الإحساس الفعلي قد يصل إلى 40 درجة بسبب الرطوبة".

وأكدت أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة، مقترنًا بالرطوبة، يُزيد من فرص تعرض المواطنين للإجهاد الحراري وضربات الشمس، لاسيما خلال فترة الظهيرة.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وارتداء غطاء رأس أو استخدام مظلة أثناء التنقل في فترات النهار.

كما نصحت الهيئة، بالإكثار من تناول السوائل والمياه لتجنب الجفاف، وتغيير حرارة الجسم باستمرار لتفادي الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ضوابط العمرة 2026.. شروط السكن للمعتمرين بمكة والمدينة والمسافات المقررة

.

اتحاد المستأجرين ردًا على تصريحات مدبولي: "متمسكين بالأحكام الدستورية"

قانون العمل الجديد ينظم الخدمات الاجتماعية والصحية بالمنشآت -(تفاصيل)