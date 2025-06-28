موسم العمرة 2026.. بدء أولى الرحلات في أغسطس بعد إنهاء توثيق العقود

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد بدء أولى رحلات موسم العمرة الجديد 2026-1447هـ

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أنه من المتوقع بدء أولى رحلات العمرة الموسم الجديد 2026-1447هـ أول أغسطس المقبل.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه سيتم فتح باب توثيق الشركات لعقودها مع الوكلاء السعوديين بداية شهر يوليو المقبل، على أن يعقب ذلك إنهاء إجراءات خطاب الضمان وفق الضوابط المنظمة، تمهيدًا لانطلاق موسم العمرة الجديد بشكل منظم يحقق حماية حقوق المواطنين والمعتمرين.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ - 2026، وذلك عقب إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لضمان تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

وتضمنت ضوابط موسم العمرة الجديد 2026-1447هـ، تنظيم إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث اشترطت أن تكون أماكن السكن معتمدة من السلطات السعودية، وألا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع إلزام شركات السياحة بتوفير وسيلة نقل إذا تجاوزت المسافة 1250 مترًا.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الضوابط أجازت التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا تزيد المسافة بين مقر الإقامة وساحة الحرم النبوي عن 1200 متر، مع التأكيد على ضرورة أن تكون مقرات السكن واقعة على شوارع رئيسية وفي مناطق خدمات قريبة لخدمة المعتمرين بشكل أفضل.

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