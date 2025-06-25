إعلان

مدبولي: نأمل أن ينهي وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الصراع الإقليمي

06:02 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة اقتراب حلول رأس السنة الهجرية، متمنياً أن يعيدها الله على مصر بمزيد من الاستقرار والرخاء، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالسلام والخير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث أشار إلى إعلان وقف الحرب بين إسرائيل وإيران ووقف إطلاق النار، معرباً عن أمله في أن تشكّل هذه الخطوة بداية لإنهاء الصراعات الممتدة في المنطقة.

وشدد مدبولي على أن مصر لطالما دعت إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، ورفض الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة من شأنها تهديد أمن واستقرار شعوب المنطقة.

اقرأ أيضا:

ارتفاع الرطوبة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رأس السنة الهجرية مصر العلمين الجديدة وقف الحرب بين إسرائيل وإيران إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة