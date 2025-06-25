كتب- محمد أبو بكر:

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة اقتراب حلول رأس السنة الهجرية، متمنياً أن يعيدها الله على مصر بمزيد من الاستقرار والرخاء، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالسلام والخير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث أشار إلى إعلان وقف الحرب بين إسرائيل وإيران ووقف إطلاق النار، معرباً عن أمله في أن تشكّل هذه الخطوة بداية لإنهاء الصراعات الممتدة في المنطقة.

وشدد مدبولي على أن مصر لطالما دعت إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، ورفض الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة من شأنها تهديد أمن واستقرار شعوب المنطقة.

اقرأ أيضا:

ارتفاع الرطوبة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون