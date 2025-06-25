كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إنشاء وحدة متخصصة لتنظيم المعاملات العقارية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف مساعد وزير الإسكان، خلال كلمته بمؤتمر إنفست جيت العقاري، أن هذه الوحدة تتخصص في تنظيم عمليات التسويق، وتحديد الشركات المعنية، وتقييم أدائها لضمان جودة الخدمة والشفافية.

وأكد إبراهيم أن القطاع العقاري في مصر ما زال بحاجة إلى تحسين منظومة التسويق بشكل أكثر احترافية، مقارنةً بعدد من الدول التي تبدأ في الترويج للمشروعات العقارية قبل حتى انطلاقها.

وأكد مساعد وزير الإسكان أن وزارة الإسكان تعمل حاليًّا على تطوير عدة محاور؛ لدعم القطاع العقاري، يأتي في مقدمتها ملف تنظيم قطاع التسويق العقاري، والذي لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية لتعزيز مستوى الكفاءة والاحتراف، ليتواكب مع السوق العالمية في مجال التسويق العقاري.

وأشار إبراهيم إلى أن هناك حاجة إلى تيسير إجراءات شراء وتسجيل العقارات، وذلك من خلال تنظيم العمل بين مختلف الجهات المعنية.





